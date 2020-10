F1: Nico Hulkenberg viajou para Portimão

Nico Hulkenberg viajou para Portugal e está de prevenção no caso da Racing Point precisar novamente dos seus serviços.

O piloto alemão já teve de substituir Sérgio Pérez e Lance Stroll e a equipa não quer correr mais risco, com Hulkenberg a fazer a viagem até Portimão, pois apesar do teste negativo de Stroll, há ainda algumas interrogações sobre a sua utilização ou não:

“Sim, Nico está aqui, e acho que outras equipas também optaram por trazer pilotos reserva pela primeira vez. Faz sentido ter pilotos reserva”, disse o chefe da equipa da Racing Point, Otmar Szafnauer. “Ele [Stroll] teve um teste negativo antes do fim de semana. A probabilidade de dar positivo agora é baixa. É zero? Não sei, não sei muito sobre isso, mas é baixa. Nico está aqui por precaução, mas estou confiante de que Lance estará no carro neste fim de semana”