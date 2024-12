F1, Nico Hülkenberg: “Superámos as expectativas”

Nico Hülkenberg refletiu positivamente sobre os seus últimos dois anos com a Haas, descrevendo a experiência como alegre e gratificante. Expressou a sua satisfação por superar as suas expectativas pessoais, especialmente depois de regressar à Fórmula 1 após uma pausa de dois anos. Destacando a diversão e o crescimento que experimentou com a equipa, Hülkenberg considerou a viagem um sucesso, independentemente dos resultados finais.

Olhando para o futuro, Hülkenberg antecipa um novo desafio em 2025, ao juntar-se à Sauber ao lado do estreante Gabriel Bortoleto. A equipa fará a transição para a Audi na época de 2026, marcando um novo e excitante capítulo na sua carreira.

“Positivo, com muitas emoções boas, com muita alegria e divertimento que tive nos últimos dois anos” disse o alemão. “Penso que crescemos juntos e muito fortes durante esse tempo e tem sido uma viagem muito divertida com eles. Pelo menos no que me diz respeito, superámos as expectativas que tinha em relação à parte do prolongamento da minha carreira após dois anos de ausência”.

“Reflicto sobre isso de uma forma muito positiva. Especialmente este ano, penso que fui muito bem-sucedido e sinto que, independentemente do resultado de domingo à noite, tivemos um ano muito bem-sucedido. Penso que, naturalmente, voltamos sempre às corridas mais bem sucedidas. Mas acho que, para mim, isso é demasiado simples. Tem sido apenas, sabe, o passeio e a viagem juntos. Como já disse, diverti-me muito e tive muita alegria. Nem sempre senti tanta alegria a correr e a trabalhar na Fórmula 1. Por isso, para mim, isso é a melhor coisa e, obviamente, as horas extraordinárias que ainda estão para vir a partir do próximo ano, penso que esse será provavelmente o ponto alto”.