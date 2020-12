F1: Nico Hulkenberg soube da decisão da Red Bull…10 minutos antes

Nico Hulkenberg esteve na calha para substituir Alex Albon. O alemão foi hipótese para o lugar da Red Bull em 2021, mas a escolha recaiu sobre Sérgio Pérez.

Helmut Marko admitiu que Hulk esteve também na shortlist para a vaga nos Bull´s mas tal não se materializou. O alemão foi avisado dez minutos antes do anunciou oficial por Marko:

“Liguei-lhe com 10 minutos de antecedência e disse-lhe que infelizmente não iria funcionar”, disse o austríaco de 77 anos, que também admitiu que tanto Hulk como Pérez iniciaram os contactos e não o contrário.

“Ambos falaram connosco “, disse Marko. “No Outono, nas corridas em Itália [Monza e Mugello, em Setembro], a situação tornou-se mais intensa”.

Em última análise, assim como a forma soberba de Perez ao longo de 2020, o seu conhecimento de pilotar um carro com um motor Mercedes fez com que a decisão se tornasse mais difícil, de acordo com Marko. Max Verstappen queria Hulk como colega de equipa, mas a experiência de Pérez com motores Mercedes tornou-se num dos trunfos para o mexicano ele que tem usado motores germânicos desde 2013.

“A escolha recaiu em Pérez também porque tem pilotado com motor Mercedes há já muitas temporadas e ele conhece os pormenores”, disse Marko. “‘Hülk esteve na Renault. As três corridas que ele fez pela Racing Point com o motor Mercedes, provavelmente não são relevantes porque ele estava mais ocupado a adaptar-se ao carro do que a recolher dados”.