F1, Nico Hulkenberg: “Sebastian Vettel está em desvantagem” | AutoSport

Nico Hulkenberg fez as duas primeiras corridas do ano pela Aston Martin, substituindo Sebastian Vettel que testou positivo para a Covid-19 e não pôde dar o seu contributo à equipa. Depois de ter experienciado as exigências das novas máquinas, Hulkenberg, acredita que Vettel está agora em desvantagem:

“Obviamente que lhe faltam essas duas corridas, por isso vai começar um pouco em desvantagem”, disse Hulkenberg. “Mas ele é muito talentoso. Penso que ele é capaz de recuperar esse atraso. Mas com certeza, ele tem um pouco mais de trabalho para fazer e terá de se esforçar mais para tentar compensar”.

A Aston Martin já confirmou publicamente que Vettel tem luz verde para correr em Melbourne, próximo palco da F1.