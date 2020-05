F1, Nico Hulkenberg: “Se houver uma hipótese de regressar irei aproveitar”

Nico Hulkenberg ficou sem lugar na F1 no final da época passada, mas está de olho num regresso e irá aproveitar as oportunidades que surgirem.

Hulkenberg está atento às oportunidades que poderão surgir na F1 e não esconde que quer regressar ao grande circo:

“Ainda está por confirmar”, disse Hulkenberg à CNN. “Estou disposto a regressar, esse é o meu objetivo. De momento, é realmente difícil de dizer. Existem muitos fatores em jogo e agora tudo está de cabeça para baixo de qualquer maneira. Mas eu estou em contato com as pessoas.”

“Ainda é um pouco cedo, mas se houver uma hipótese, irei agarrá-la. Se for uma boa oportunidade e algo que realmente me entusiasme, que me anime, então definitivamente vou tentar que aconteça. “

O piloto alemão afirmou no entanto que gostaria de fazer esse regresso num carro num “carro decente que ofereça uma boa oportunidade para competir. Não digo lutar por vitórias, mas um carro que permita que estar pelo menos no top10. “