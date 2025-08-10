F1: Nico Hülkenberg rendido a Gabriel Bortoleto

Pouco imaginariam o nível de proximidade que Nico Hülkenberg e Gabriel Bortoleto conseguiriam ter nesta fase do campeonato. A dupla da Sauber tem trabalhado em conjunto de forma muito positiva e o bom ambiente na equipa é claro.

Hülkenberg elogiou o seu companheiro de equipa, por ter superado as expectativas nesta sua temporada de estreia na Fórmula 1, descrevendo o brasileiro de 20 anos como “muito impressionante” e “surpreendente”.

Bortoleto, campeão em título da Fórmula 2, entrou na F1 sem a pompa de outros estreantes, mas com trabalho muito bem-feito nas categorias de iniciação. Mas depois de uma série de desempenhos fortes, incluindo três top 10 nas últimas quatro corridas e o melhor resultado da carreira, um sexto lugar no Grande Prémio da Hungria, o paddock da F1 está a tomar nota.

“Acho que ele é um rapaz muito jovem, inteligente e muito rápido”, disse Hulkenberg. “Ele é muito dedicado, muito focado, trabalha muito. Tem a atitude certa e tem velocidade. O seu trabalho tem sido impressionante. Vê-lo de perto como companheiro de equipa, ver os seus dados, ouvir o que ele tem a dizer após as sessões e corridas, acho que é muito, muito encorajador. E ele tem tudo o que é preciso para se tornar um grande piloto e ter uma carreira longa e bem-sucedida.”

“Para ser sincero, não sabia muito sobre ele”, admitiu Hülkenberg. “E então, sim, não, é definitivamente uma surpresa.”

O veterano alemão, que recentemente conquistou o seu primeiro pódio na F1, em Silverstone, com um impressionante terceiro lugar, diz que está a gostar muito da parceria, chamando a relação deles de “muito saudável” e “competitiva de uma forma positiva”.

“É muito, muito bom”, explicou ele, falando sobre a dinâmica na Sauber. “É muito saudável. Acho que nos damos muito bem, mas incentivamo-nos mutuamente. É competitivo, mas também é do interesse da equipa ajudarmo-nos um ao outro. Por isso, tem sido muito positivo e agradável.”

