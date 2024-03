F1: Nico Hülkenberg pronto a compensar Kevin Magnussen | AutoSport

“Grande esforço de equipa, grande jogo de equipa do Kevin”, disse Hülkenberg, citado pelo Motorsport.com. “Disseram-me que me ajudou muito ao aguentar o pelotão atrás dele, o que obviamente ajudou a abrir a janela para eu conquistar o ponto. Um trabalho muito bom da parte dele nesse aspeto, e obrigado, vou retribuir o favor mais tarde na época”.

Kevin Magnussen defendeu-se habilmente dos adversários que o perseguiam no Grande Prémio da Arábia Saudita, criando uma margem que permitiu a Nico Hülkenberg fazer a sua paragem nas boxes, mantendo a sua posição entre os dez primeiros. Ao controlar o ritmo e atrasar os concorrentes, Magnussen assegurou que o seu companheiro de equipa saísse das boxes com uma vantagem confortável sobre os seus rivais mais próximos, alcançando um ponto muito valorizado pela Haas.

