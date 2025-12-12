F1, Nico Hulkenberg pontua na despedida da Sauber: “O legado de Peter viverá”

Nico Hulkenberg conquistou o nono lugar no Grande Prémio de Abu Dhabi, marcando dois pontos numa recuperação notável que começou da 18ª posição da grelha. O resultado foi particularmente significativo por marcar a última corrida da Sauber na Fórmula 1, antes da transição para Audi em 2026.

Hulkenberg, que completou o seu 250.º Grande Prémio no fim de semana, admitiu estar “muito satisfeito” com o desfecho, considerando que a qualificação decepcionante de sexta-feira tornava a recuperação mérito de toda a equipa. “Começando em P18, estou verdadeiramente muito contente com isto. Tudo considerado, a qualificação foi simplesmente fraca. Infelizmente deixámo-nos a nós mesmos em baixo, e é muito difícil recuperar quando todos têm ritmo de corrida semelhante. Assim, tudo considerado, muito feliz por roubar esses dois pontos”, afirmou o alemão de 38 anos.

Fim de uma era de 32 anos

Abu Dhabi marcou o encerramento de 32 anos de história da Sauber na Fórmula 1, desde a sua estreia em 1993, fundada por Peter Sauber. O resultado representou, segundo Hulkenberg, uma forma apropriada de dizer adeus ao nome histórico. “Sim, absolutamente. O legado de Peter viverá — ele esteve na indústria por tanto tempo, grande respeito por ele e pelo que conquistou e fez”, declarou o piloto, sublinhando que a equipa agora se prepara para “digerir” a época, descansar e depois “reencarnar” como Audi com ambições claras de vencer um campeonato por 2030.