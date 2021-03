F1: Nico Hulkenberg poderá ser reserva da McLaren

Não é certamente para a posição que desejaria, mas Nico Hulkenberg está a ser cobiçado por várias equipas da F1… para o lugar de reserva.

Com a pandemia ainda muito presente o risco de pilotos serem infetados existe e as equipas têm de tomar medidas. A Aston Martin já tem Nico Hulkenberg garantido para qualquer eventualidade, com o piloto alemão também a poder ser reserva da Mercedes nas provas em que Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries não puderem cumprir esse papel com a sobreposição de calendário com a Fórmula E.

Hulk poderá também tornar-se reserva da McLaren. Apesar de já ter acordo com as equipas acima referidas, a McLaren é também fornecida pela Mercedes, pelo que um acordo entre as partes pode ser uma possibilidade.

Hulkenberg recusou em 2020 uma proposta da McLaren para correr na Indycar Series, mas poderá agora ter uma ligação à equipa de Woking, caso esta possibilidade de facto avance