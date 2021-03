F1: Nico Hulkenberg poderá ser reserva da Aston Martin e da Mercedes

Não foi ainda este ano que Nico Hulkenberg conseguiu um lugar a tempo inteiro na F1, mas os seus serviços continuam a ser pretendidos por grandes equipas.

Depois de no ano passado ter mostrado novamente toda a sua qualidade quando foi chamado à última hora para substituir Sérgio Perez e Lance Stroll, Hulk deverá voltar a ser o piloto de reserva da equipa Aston Martin em 2021, sendo que esse papel poderá ser estendido para a Mercedes.

Com pelo menos três datas do calendário da F1 a coincidirem com as datas da Fórmula E, e os pilotos Stoffel Vandoorne e Nyck de Vries não estarão nas provas de Espanha, Mónaco e Azerbaijão, sendo que não é garantido que os pilotos possam estar aptos a correr no Canadá também.

Assim, o motorsport.com noticia que Hulkenberg poderá também ser o piloto de reserva da Mercedes nestas provas.

No início desta semana, Toto Wolff, chefe da Mercedes, deu a entender que Hulkenberg poderia estar no quadro para um papel na Mercedes.

“Todos sabemos do que ele é capaz”, disse ele à Sky Alemanha. “[Ele é] um dos melhores pilotos que de alguma forma não teve aquela última oportunidade de conduzir para uma equipa de topo. Ter um recurso assim na equipa é, naturalmente, interessante. Estamos abertos a isso, é claro”.

Questionado sobre quando é que poderia ser tomada uma decisão sobre Hulkenberg, Wolff disse: “A questão não é quando a decisão será tomada, mas quando será anunciada”.