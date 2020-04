F1, Nico Hulkenberg: “Pilotos têm de ajudar as equipas”

Algumas equipas da F1 estão já a passar por algumas dificuldades financeiras e Nico Hulkenberg afirmou que os pilotos devem ajudar.

Parte do orçamento das equipas é canalizado para pagar os pilotos e as grandes estrelas como Lewis Hamilton e Sebastian Vettel são os que mais recebem. Nico Hulkenberg deixou o desafio para que os pilotos ajudem as equipas e tenham um corte nos seus rendimentos:

“É fácil para mim dizer , é claro, porque não me preocupa”, disse o ex-piloto da Renault à Auto Motor und Sport. “Mas acredito que os pilotos precisam apoiar as suas equipas, especialmente nos momentos em que as empresas estão a lutar pela sobrevivência. Os jogadores de futebol também renunciaram a parte de seus salários.”

“Não dar o exemplo, não seria justo para as pessoas da equipa que ganham menos e precisam pagar uma casa e ter perdas. Quem ganha mais e tem mais capacidade para aguentar e também deve ser mais generoso. Agora os pilotos deviam fazê-lo. Lewis pode mostrar como vai a sua expressão ‘Cash is King’ (o dinheiro manda)”.