F1: Nico Hulkenberg não se arrepende de ter ingressado na Haas | AutoSport

Nico Hulkenberg regressou este ano às pistas, numa realidade diferente da que deixou. Saiu da Renault ficando dois anos de fora para regressar à Haas num contexto competitivo claramente diferente. Mas “Hulk” não está arrependido.

O alemão está feliz pelo seu regresso à F1 e entende que na Haas, terá de enfrentar dias bons e dias menos bons:

“Quando assinámos o contrato e eu comecei a trabalhar aqui, sabia que não ia ser só dias de sol. Também vamos ter dias difíceis e trabalho pela frente. É claro que, neste momento, aos domingos, ou durante a corrida e logo a seguir, é um pouco frustrante e um pouco dececionante. Não só para mim, mas para toda a equipa. Porque estamos todos envolvidos. Quando se tem um grande sábado e, obviamente, nos sentimos entusiasmados, as expectativas, especialmente as que vêm de fora, aumentam. Mas acho que já sabemos há alguns meses que os problemas de domingo são demasiado grandes neste momento. Mas ainda me dá prazer. Continuo a gostar muito de estar de volta e todos os aspetos positivos superam os problemas ao domingo.”