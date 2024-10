F1: Nico Hülkenberg não ficou surpreendido com a decisão de Carlos Sainz

Nico Hülkenberg revelou que não ficou surpreendido com o facto de Carlos Sainz ter recusado a oportunidade de ser seu parceiro na Sauber/Audi para a temporada de 2025 da Fórmula 1, optando por assinar com a Williams.

A Audi, que se prepara para a sua estreia na F1 em 2026, tentou convencer Sainz devido aos laços do seu pai com a marca, mas Sainz escolheu a Williams, invocando razões estratégicas para o seu futuro. Hulkenberg reconheceu a decisão de Sainz sem se deter no assunto.

“É óbvio que ele esteve a hesitar e a pensar nisso durante muito tempo. Penso que há outras razões estratégicas que o levam a querer posicionar-se no futuro e penso que isso foi uma parte muito importante da sua decisão. É óbvio que não passei muito tempo a pensar na decisão dele. É o que é agora e o resto veremos”.

Hülkenberg parece acreditar que Sainz quer manter portas abertas para outras possibilidades, o que seria muito mais difícil com a Audi, que pretende pilotos para o médio / longo prazo. Sainz teria mais dificuldade em sair da Audi, enquanto que a Williams, além de mostrar potencial para as próximas épocas, poderá ser mais compreensiva se alguma das equipas de topo voltar a bater à porta do espanhol.