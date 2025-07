F1, Nico Hülkenberg não espera que Silverstone “se repita facilmente”

Nico Hülkenberg, piloto da Kick Sauber, não espera que o “domingo de Silverstone” se repita facilmente, ou “em breve” reconhecendo, no entanto, que a intensidade da batalha no meio do pelotão é grande.

O alemão sublinha que a diferença entre o décimo lugar e o último é mínima, com todas as equipas muito próximas, e isso pode sempre levar a grandes altos e baixos em termos de classificação.

Com uma boa gestão de pneus, espera capitalizar essa vantagem para somar mais pontos. Paralelamente, o desenvolvimento do carro de 2026 está em pleno andamento, com a viatura a ser apresentada apenas no final de janeiro do próximo ano.