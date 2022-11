F1: Nico Hulkenberg na Haas em 2023 | AutoSport

Um dos segredos mais mal guardados das últimas semanas foi finalmente revelado. Nico Hulkenbeg vai fazer um regresso inesperado à F1 e vai ser piloto da Haas na próxima época. O “Super Sub” como passou a ser chamado depois de ter sido várias vezes chamado a substituir outros pilotos com boas prestações abriram a porta a um regresso, desta vez pela Haas ao lado de Kevin Magnussen.

No início da aventura da Haas na F1, a escolha de pilotos experientes foi sempre uma prioridade. Primeiro Romain Grosjean com Esteban Gutierrez, com o mexicano a ser substituido por Kevin Magnussen, dupla que se manteve na equipa por quatro épocas até que a necessidade de sangue novo (e mais dinheiro) motivou uma mudança radical, passando a equipa a ter dois estreantes ao invés de dois pilotos experimentados. O resultado foi sintomático e a equipa, além de ter um dos piores carros em 2020 e 2021, tinha também uma dupla pouco capaz de dar a volta à situação, com a falta de experiência a revelar-se um dos problemas.

Em 2022 e com a saída de Nikita Mazepin, com a equipa a apresentar um novo carro, bem mais capaz, Kevin Magnussen entrou e foi logo quinto na primeira corrida. Tem neste momento 25 pontos contra 12 de Mick Schumacher. Se a Haas tivesse um Schumacher ao nível de Magnussen, estaria em luta direta com a Aston Martin pelo sétimo lugar. Talvez tenha sido essa a base do raciocínio para esta tomada de decisão, aliada aos frequentes acidentes de Schumacher. Com Magnussen e Hulkenberg a equipa ganha uma dupla muito mais experiente, muito menos propensa a erros e, por conseguinte, mais “barata” e eficiente.

No comunicado da Haas poder ler-se o seguinte:

“A equipa Haas F1 assinou com o alemão Nico Hülkenberg para disputar o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA de 2023, ao lado do dinamarquês Kevin Magnussen. Hülkenberg (35 anos), um veterano de Fórmula 1 com 181 corridas de carreira e um vencedor das 24 Horas de Le Mans de 2015 com a Porsche, faz o seu regresso a tempo inteiro ao desporto no próximo ano, tendo a equipa americana passado as duas últimas temporadas no papel de piloto reserva da Equipa de F1 de Aston Martin.

Hülkenberg esteve activo no Campeonato do Mundo de Fórmula 1 da FIA de 2022, tendo substituído Sebastian Vettel no Grande Prémio do Bahrein, que abriu a temporada, e novamente no Grande Prémio da Arábia Saudita, mas o piloto nascido em Emmerich fez a sua primeira partida da Fórmula 1 em 2010, debutando para Williams no Grande Prémio do Bahrein, após uma carreira júnior excelente. Campeão no A1GP com a A1 Team Germany em 2006-07, Hülkenberg venceu então a Fórmula 3 Euro Series 2008, seguida da GP2 Series 2009 (agora conhecida como Fórmula 2 ) – levando a uma rápida promoção à Fórmula 1 em 2010.

Tendo corrido pela Williams, Force India, Sauber, Renault, Racing Point e Aston Martin, Hülkenberg acumulou 521 pontos de carreira na Fórmula 1 – incluindo uma pole position (Brasil 2010), duas voltas mais rápidas. O alemão tem um currículo de qualificação que inclui 94 partidas na Q3. O sétimo lugar na classificação de pilotos da carreira foi alcançado com a Renault na temporada de 2018.

Hülkenberg vai começar a trabalhar para a Haas F1 Team na terça-feira, 22 de novembro, participando no teste de fim de temporada de Fórmula 1 realizado em Abu Dhabi no Circuito Yas Marina – Hülkenberg pilotando o VF-22 desta temporada ao lado do teste da equipa e do piloto reserva Pietro Fittipaldi no segundo carro”, concluiu a declaração.

É assim o regresso de Hulkenberg à Haas, o fim da caminhada de Mick Schumacher e uma nova era na equipa americana.