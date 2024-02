F1: Nico Hülkenberg lamenta saída de Günther Steiner | AutoSport

Günther Steiner foi o grande responsável pelo regresso de Nico Hülkenberg à Fórmula 1, mas com a falta de resultados sob a sua liderança, a Haas decidiu não renovar o contrato com o até então líder da equipa. Apesar de lamentar a saída de Steiner, o piloto alemão sublinhou o facto do foco agora ser na recuperação da equipa norte-americana.

Hülkenberg explicou à Sky alemã que soube da saída de Günther Steiner quando recebeu “um telefonema do Gene entre o Natal e o Ano Novo a informar-me da sua decisão, o que foi surpreendente, não estava à espera e não previ isso”.

O piloto da Haas revelou que já falou “com Günther várias vezes desde então, e falar com ele é sempre divertido. Tenho uma boa relação com ele, tanto a nível profissional como pessoal. Foi o grande responsável pelo meu regresso [à F1]. Abriu-me a porta e, em parte por essa razão, lamento que tenha partido, mas a decisão é do Gene Haas e vamos seguir em frente”.

Hülkenberg recordou a grande figura da série documental ‘Drive to Survive’ que era o antigo líder da Haas. “Günther deu um grande contributo comercial para a equipa e não é segredo que a série Netflix se tornou num enorme sucesso, em parte graças a ele. Vamos sentir a sua falta, ele construiu tudo isto, pois a Haas era o seu conceito, o seu plano de negócios e a sua partida criou lacunas que teremos de preencher, mas temos de iniciar a reconstrução. É nisso que nos concentramos agora”, disse.

