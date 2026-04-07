F1, Nico Hülkenberg: “Gestão energética é divertida, mas frustrante”
Nico Hülkenberg descreve a Fórmula 1 atual como uma “batalha energética” complexa, onde a gestão da energia pode ser determinante para o resultado. O piloto da Audi admite que este novo paradigma pode ser simultaneamente interessante e frustrante.
Segundo Hülkenberg, um erro na utilização da energia pode colocar rapidamente um piloto em desvantagem, obrigando a uma gestão cuidada das batalhas em pista. Esta nova abordagem tem dividido opiniões no paddock, com Max Verstappen a compará-la a um jogo estratégico e Charles Leclerc a lamentar a perda de voltas de qualificação em ritmo máximo.
O piloto alemão reconhece elementos positivos neste sistema, mas sublinha também as suas limitações, destacando a dificuldade em manter consistência e a necessidade de escolher cuidadosamente os momentos de ataque.
Nico Hülkenberg afirmou: “Com a questão da energia, de certa forma é interessante e divertido, mas, ao mesmo tempo, também é estranho e frustrante. Fazemos a manobra, mas é preciso escolher muito bem as batalhas, e é muito fácil gastar energia em excesso e sofrer uma grande perda de desempenho, ficando completamente vulnerável. Por vezes, as diferenças de velocidade são realmente enormes. Por isso, não sei. A corrida provavelmente foi interessante na televisão, houve provavelmente muita ação, mas é diferente.”
Foto: MPSA
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