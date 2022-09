F1: Nico Hulkenberg favorito para o lugar na Haas em 2023 | AutoSport

O mercado de pilotos da Fórmula 1 sofreu outra reviravolta, pelo que é agora entendido que Nico Hulkenberg poderá ser a principal aposta da Haas para 2023.

Hulkenberg é, atualmente, piloto reserva da Aston Martin e tem sido chamado para atuar em vários Grandes Prémios pela equipa britânica ao longo dos últimos anos.

As suas mais recentes exibições na F1 aconteceram nas corridas de abertura da época 2022, no Bahrein e Arábia Saudita, substituindo Sebastian Vettel que testou positivo à Covid-19.

Embora não sendo piloto a tempo inteiro desde 2019, onde atuou com a Renault, o alemão tem sido associado a um possível regresso à grelha na próxima temporada.

O Auto Motor und Sport relata que Hulkenberg é mesmo o favorito a ocupar o lugar livre na Haas para a próxima época, uma vez que o contrato de Mick Schumacher termina já no final desta temporada.

As mais recentes indicações apontam que Daniel Ricciardo, piloto australiano que vai abandonar a McLaren no final de 2022, é um candidato improvável devido ao seu fraco desempenho ao longo dos últimos 18 meses.

No entanto, Hulkenberg impressionou com as suas performances de substituição em 2020 e 2022, o que trouxe o seu nome para um possível regresso à F1.

Mick Schumacher continua a ser opção em cima da mesa para a Haas se continuar com as boas performances conseguidas mais recentemente.

Nico Hulkenberg atuou durante nove épocas na F1, competindo com a Williams, Sauber, Force India e Renault, nunca tendo subido ao pódio.