F1: Nico Hülkenberg esteve perto da Red Bull, mas a escolha caiu em Sergio Pérez

A Red Bull considerou Sergio Perez e Nico Hülkenberg como pilotos para 2021, acabando por escolher Perez depois que a sua vitória decisiva no GP de Sakhir de 2020 inclinou a decisão a seu favor.

Perez passou quatro temporadas com a Red Bull, vencendo cinco corridas, mas o seu desempenho abaixo do esperado em 2024 levou ao término antecipado do contrato. Entretanto, Hülkenberg, após várias épocas como reserva, regressou a tempo inteiro com a Haas e finalmente alcançou o seu primeiro pódio na F1 com um terceiro lugar no Grande Prémio da Grã-Bretanha de 2025, pela Sauber.

Helmut Marko reconheceu que o alemão foi falado para ser colega de equipa de Max Verstappen, mas a decisão acabou por recair em Sergio Pérez, que estava a ter mais sucesso nessa altura.

“Ele [Hulkenberg] estava a ser discutido”, disse Marko à Sky Deutschland no início deste ano. “Então Perez venceu a corrida no Bahrein, que estava na fase de tomada de decisão, e isso inclinou a balança”. “Em retrospetiva, somos sempre mais espertos” disse citado pelo OE24. “Checo venceu, Hulkenberg desperdiçou corridas naquela altura. Agora ele está melhor. Quanto mais velho fica, menos erros comete. É por isso que tem um bom contrato com a Audi.”