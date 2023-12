F1: Nico Hülkenberg esperava “um pouco mais” da Haas | AutoSport

Nico Hülkenberg regressou à Fórmula 1 na temporada passada para substituir Mick Schumacher aos comandos do carro da Haas, numa aposta de uma dupla experiente da equipa norte-americana, depois de ter contratado Kevin Magnussen em 2022. No entanto, os resultados não acompanharam a expectativa criada antes da época ter início e a Haas terminou no 10º e último lugar do mundial de construtores, com o piloto alemão a admitir que esperava um melhor rendimento e desempenho do VF-23.

Foram apenas 12 pontos somados no final dos 22 eventos do calendário deste ano, nove somados por Hülkenber e 3 por Magnussen, numa época em que a Haas apresentou uma versão B do VF-23 para tentar dar a volta a uma situação que estava a ser complicada e tendo em vista o próximo ano. No entanto, para o piloto alemão o desenvolvimento do monolugar não trouxe nada em termos competitivos, considerando ter sido uma situação “preocupante e alarmante”.

A temporada só “correspondeu às expectativas”, salientou o alemão em entrevista ao Auto Motor und Sport, por “voltar a trabalhar, a conduzir e a competir”, considerando ainda que, apesar da “época desportiva difícil”, as “vantagens continuam a ser muito superiores às desvantagens”.

Em termos de desenvolvimento do monolugar da equipa, “ficou aquém das expectativas”, explicou, acrescentando ainda que “no início da época, ainda estávamos perto daquilo que pretendíamos, mas depois não conseguimos encontrar mais tempos por volta, especialmente na parte aerodinâmica. E isso foi o nosso problema no final da época. Foi por isso que terminamos em último”. Hülkenberg esclareceu que “não esperava que terminássemos nos pontos todos os fins de semana, mas estava à espera de um pouco mais”.

Nico Hülkenberg admite que a equipa tem “admitir que não satisfaz as nossas necessidades se investirmos tanto trabalho no desenvolvimento do carro e o resultado final for quase o mesmo. O nosso trabalho é fazer melhor no próximo ano”.

Com alguns rumores sobre o interesse do projeto da Audi nos seus serviços, Hülkenberg quer “ver como corre a época no próximo ano. Temos um carro competitivo? Que pessoas estão dedicadas a cada tarefa? Não posso responder com confiança agora”, disse.

