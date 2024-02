F1, Nico Hülkenberg e o seu futuro: “tudo é possível, tudo está em aberto” | AutoSport

Sublinhando que o seu desempenho “até certo ponto, está fora do meu controlo”, colocando a pressão no que pode apresentar a sua renovada equipa, Hülkenberg explicou que quer tirar “o máximo partido” em 2024.

O piloto alemão salientou, em entrevista à Sky, que o seu futuro vai ficar decidido “com o tempo”, depois de um episódio confuso na semana passada com um jornalista da Sports Illustrated, que fez saber que Hülkenberg tinha confirmado a renovação com a Haas para 2025. No entanto, teria sido uma brincadeira do próprio piloto com o jornalista, que não tinha entendido dessa forma. “Muita coisa já aconteceu, mas claro que muito, muito mais vai acontecer nos próximos meses”, disse o piloto da Haas.

O anúncio da saída de Lewis Hamilton da Mercedes no final deste ano deu o tiro de partida do mercado de pilotos, que poderá ser um dos mais intensos dos últimos anos. Nico Hülkenberg, que mantém a esperança em poder ter um lugar num outro projeto que não a Haas, admite que o seu futuro será conhecido nos próximos meses.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI