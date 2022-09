F1: Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen juntos na Haas? | AutoSport

Nico Hulkenberg pode estar perto de garantir um lugar na Haas para 2023. Gene Haas e Guenther Steiner já terão percebido que uma equipa como a sua ter ‘rookies’ ao invés de pilotos experimentados é muito diferente, por isso podem estar perto de voltar a ter dois veteranos na equipa.

Para o lado de Kevin Magnussen deve agora ir Nico Hulkenberg, e esse parece ser um desejo expresso de Gene Haas. Nico Hulkenberg está fora da F1 a tempo inteiro há três temporadas, realizando cinco Grandes Prémios pelo meio: substituiu Sergio Pérez na Racing Point, (duas vezes), mais recentemente Lance Stroll e Sebastian Vettel (duas vezes também), desta feita na Aston Martin, tudo sempre por causa da Covid-19.

Antonio Giovinazzi parece ser outro candidato, mas resta saber se o treino livre de Monza com a Haas, e o próximo em Austin são suficientes para mudar a opinião de Haas.

O italiano tem três épocas completas de Fórmula 1, fez um bom trabalho para Haas nas suas 25 voltas com o VF-22 em Monza, rodando apenas 0,3s mais lento do que Magnussen.

Vamos ver o que sucede, mas Mick Schumacher parece ser caso ‘arrumado’ na Haas para 2023. Nico Hulkenberg parece ser a escolha preferencial da Haas, e caso o alemão e Magnussen se juntem, não vão faltar ‘memes’ com o que resultou do vídeo que se segue: