F1: Nico Hulkenberg e Daniil Kvyat na calha para a Williams | AutoSport

Está tudo à espera da decisão da Mercedes quanto ao segundo piloto da sua equipa para as próximas épocas. Valtteri Bottas e George Russell são os principais candidatos, numa decisão que pode alterar o aspeto da grelha.

No caso de Bottas ficar na Mercedes, não deveremos ver muitas mudanças e Russell será praticamente obrigado a ficar na Williams para se manter na F1. Mas se o jovem britânico receber o convite que já mostrou merecer, o cenário muda de figura. Bottas seria certamente a primeira opção da Williams para substituir Russell, pois o finlandês já defendeu as cores da equipa antes de se mudar para a Mercedes. Não obstante esse facto, não parece muito provável que Bottas aceite mudar-se de uma das melhores equipas para uma das menos competitivas, pelo que não é de descartar que o finlandês termine a sua viagem na F1 se não renovar com a Mercedes, talvez apostando noutros projetos, ele que já fez alguns ralis.

Se a opção Bottas não avançar, a Williams terá de apostar noutro piloto e Lawrence Barretto, jornalista ligado à F1, afirmou que Nico Hulkenberg e Daniil Kvyat poderão ser opções.

No que diz respeito a jovens pilotos que se possam estrear, Dan Ticktum é o único piloto ligado à Williams que poderia ser candidato a esse lugar, mas os rumores dizem que o jovem perdeu a vaga. O resto dos jovens talentos com mais potencial estão ligados a outras estruturas pelo que não deverão ser hipóteses. Assim a Williams deverá optar por um piloto mais experiente para fazer companhia a Nicholas Latifi que deverá manter o lugar na equipa, apesar das prestações mais cinzentas.