F1: Nico Hülkenberg defende permanência de Kevin Magnussen

Magnussen reconhece a natureza fugaz do sucesso na F1 e permanece aberto a futuras oportunidades, seja na F1 ou noutro lugar. Apesar da incerteza, ele permanece relaxado e aprecia as oportunidades que teve dentro e fora da Fórmula 1.

Hulkenberg, que vai mudar para a Sauber no próximo ano, acredita que Magnussen tem sido muito consistente e ainda tem potencial na Haas ou noutras equipas. Há rumores de que a Haas poderia substituir Magnussen por Esteban Ocon em 2025. Entretanto, Magnussen parece estar a preparar-se para uma possível carreira fora da F1, possivelmente no WEC ou na Indycar. O seu estilo de condução agressivo e as recentes tensões com o chefe de equipa Ayao Komatsu voltaram a suscitar preocupações.

Kevin Magnussen ainda deve ser considerado para um lugar na Haas em 2025, de acordo com o seu colega de equipa Nico Hülkenberg. Apesar de Hulkenberg ter um desempenho geralmente superior ao de Magnussen desde que se juntou à Haas na época passada, reconhece que as diferenças entre os seus desempenhos são muitas vezes mínimas.

