F1, Nico Hülkenberg crítico da Haas: a “este ritmo, não se pode competir na F1” | AutoSport

Nico Hülkenberg criticou a falta de atualizações no Haas VF-23 após ter perdido mais uma hipótese de pontuar no Grande Prémio do México. Apesar da equipa norte-americana ter apresentado no início desta tripla jornada de provas um pacote de evoluções no seu monolugar, o piloto alemão considera que veio tarde e questiona a escolha da nova especificação para a corrida passada.

A Haas passou a ser a última classificada do Campeonato do Mundo de Construtores de Fórmula 1 depois de ter voltado a terminar sem qualquer ponto somado e numa corrida onde a AlphaTauri deu um salto na tabela classificativa com o resultado de Daniel Ricciardo.

Kevin Magnussen teve um acidente causado pela falha na suspensão traseira do Haas VF-23, obrigando a corrida a ser suspensa. A partir desse momento, o outro piloto da Haas, Hülkenberg, teve dificuldades em manter o ritmo para poder lutar pelos pontos, caindo do 10º posto para o 13º nas 5 voltas finais. “É inevitável. Estamos a pagar um preço por não trazermos atualizações, por não encontrarmos desempenho”, disse o piloto alemão da Haas. “Espero que seja um alerta para todos na fábrica porque, a este ritmo, não é possível competir na F1”.

Nico Hülkenberg questionou a escolha do carro para o México, considerando que o monolugar sem o pacote de evoluções introduzidas em Austin teria sido a melhor opção. “Se a antiga especificação tinha boas características, era mais ou menos competitiva a baixa velocidade, e esta pista é obviamente dominada pela baixa velocidade. Não sei, tenho a sensação de que talvez a antiga especificação tivesse sido melhor aqui [no México]”, disse.