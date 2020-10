F1, Nico Hülkenberg: “Consigo colocar-me a décimos do Verstappen”

Nico Hülkenberg já fez duas corrida na Fórmula 1 em 2020. O piloto alemão foi chamado a substituir Sergio Pérez quando este teve um teste positivo à COVID-19 nos Grandes Prémios realizados no circuito de Silverstone. Hülkenberg também esteve presente no Grande Prémio de Eifel, após Lance Stroll não estar a 100% para correr.

Na Red Bull Racing, Alex Albon não tem conseguido estar perto do seu colega de equipa, Max Verstappen, com Helmut Marko a sugerir que ninguém conseguia estar a décimos do holandês. Perguntado se poderia exceder as expetativas do austríaco, Hülkenberg disse: «Nos meus dias muito bons, sim. Em termos de velocidade, o Max é um, se não o mais rápido. É uma tarefa enorme tê-lo como colega de equipa. Gostaria de me medir contra ele. Vamos ver. [Neste momento, a Red Bull é a melhor opção em termos de desempenho do carro. Isso é um facto. Mas para além disso, três lugares na Fórmula 1 ainda estão disponíveis».