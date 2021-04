F1: Nico Hulkenberg confirmado como piloto de reserva da Aston Martin

Já foi largamente noticiado anteriormente , mas está agora confirmado. Nico Hulkenberg será piloto de reserva e de desenvolvimento da Aston Martin. O piloto alemão, que já no ano passado assumiu esse papel tendo substituído Sergio Pérez e Lance Stroll mantém o papel esta época, espreitando as oportunidades que possam surgir em 2022:

“Em primeiro lugar, é óptimo ter este acordo assinado com bastante antecedência – no ano passado, não tive tanto tempo para me preparar antes de saltar para o carro”, disse Hulkenberg. “Estou realmente satisfeito por voltar a trabalhar com esta equipa – para quem já pilotei muitas vezes durante a minha carreira. Obviamente, espero que o Sebastian [Vettel] e Lance desfrutem de épocas ininterruptas este ano, mas a equipa sabe que pode contar comigo para intervir e fazer um excelente trabalho, e eu estou totalmente preparado para enfrentar esse desafio. Também será interessante ajudar a desenvolver a equipa durante toda a temporada, e estou realmente ansioso por tirar grandes tempos de volta da manga”.

“Estamos encantados por poder receber o Nico de volta à equipa como piloto de reserva e de desenvolvimento da Aston Martin”, disse o chefe da equipa, Otmar Szafnauer. “Nestes tempos difíceis, a exigência de um piloto de reserva capaz e experiente é especialmente importante. Nico provou no ano passado que podia saltar para dentro do carro e ter um desempenho soberbo num instante; agora, com mais possibilidades de preparação e integração, sabemos que podemos confiar em Nico para fazer um excelente trabalho”.