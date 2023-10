F1: Nico Hülkenberg confirma discussões com a Audi | AutoSport

Nico Hülkenberg confirmou ter tido conversas com os responsáveis da Audi para a sua entrada oficial na Fórmula 1 em parceria com a Sauber, apesar de não terem chegado a um acordo, pelo menos para já. Como demos conta ontem, surgiu o rumor do piloto alemão e Esteban Ocon serem os alvos da estrutura para competirem na temporada de estreia do projeto.

“Existiram discussões”, disse Hulkenberg à Sky alemã no México, onde vai alcançar a participação no 200º Grande Prémio da carreira. “Conheço muito bem o Andi [Andreas] Seidl, dos tempos da Porsche e da Fórmula 1. Nós damo-nos bem, isso não é segredo. Houve discussões, houve interesse. No final de contas, não aconteceu”.

No entanto, Hülkenberg não fecha a porta à possibilidade de existir uma nova tentativa no “próximo ano”, uma vez que “muita coisa vai acontecer no carrossel de pilotos”, estando o piloto alemão no final de contrato com a Haas nessa altura. Também durante o dia de ontem, o Der Spiegel deu conta da reavaliação do projeto de Fórmula 1 por parte da Audi, que tem agora Gernot Döllner ao leme.