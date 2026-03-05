F1: Nico Hülkenberg aponta “progresso” como medida de sucesso da Audi na estreia em 2026

Nico Hülkenberg diz que o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1 será o primeiro teste real para aferir onde está o novo projeto da Audi na Fórmula 1, numa época inaugurada por regulamentos profundamente alterados. O alemão considera que a pré-época foi “ok” e que a equipa “fez bons progressos”, mas admite que há “muita margem para melhorar” — sobretudo no lado da unidade motriz, num conjunto ainda jovem e exclusivo no pelotão.

​

Primeira leitura em pista: de Bahrein a Albert Park

Para Hülkenberg, Melbourne pode baralhar a ordem vista nos testes do Bahrein, por ser um circuito com características muito diferentes. “Vamos ver este fim de semana. Vamos ter a primeira leitura e o primeiro indicador”, afirmou, destacando que será a estreia “a sério” com os novos carros, tanto em qualificação como, “especialmente”, na corrida de domingo. “Melbourne é uma grande pista, muito diferente do Bahrein, por isso acho que isso pode misturar um pouco as coisas”, acrescentou.

​

Um pacote “único” e uma equipa ainda em construção

O piloto enquadrou o desafio no facto de a Audi ser “a única equipa” com aquele pacote técnico, o que acrescenta variáveis na comparação directa com rivais. A equipa, reconhece, ainda tem áreas por consolidar, com a componente da unidade motriz no centro do trabalho de curto prazo.

​

Ambição para 2026: competitividade, pontos e evolução contínua

Questionado sobre o que será “sucesso” no primeiro ano, Hülkenberg resumiu a ambição a uma ideia: evolução ao longo da temporada. “É também sobre progredir. Onde começamos é onde começamos, mas depois crescer ao longo do ano, melhorar e trabalhar no pacote”, disse.

​

O alemão sublinhou, contudo, que a Audi quer ser competitiva desde cedo e entrar na luta pelos lugares pontuáveis. “Claro que queremos ser competitivos, queremos marcar pontos”, assumiu, embora admita que ainda é impossível traduzir essa ambição em metas numéricas antes do primeiro fim de semana completo de corrida. Para já, conclui, o mais importante será perceber “como parecemos ao longo do ano” e se a trajectória de desenvolvimento acompanha a intensidade esperada numa temporada de estreia.