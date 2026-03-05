F1, Nico Hülkenberg antevê arranque “intenso” e sublinha ‘peso’ do piloto na adaptação às novas regras
Nico Hülkenberg prevê um início de temporada particularmente exigente na Fórmula 1 em 2026, marcada por “muitas incógnitas” e uma curva de aprendizagem elevada, apesar de considerar que o trabalho ao volante não muda de forma radical. Na conferência de imprensa do GP da Austrália, o alemão afirmou que as primeiras corridas deverão ser mais intensas, à medida que equipas e pilotos aprendem “fazendo” e esclarecem as principais dúvidas sobre o novo pacote técnico.
“Aprender fazendo” num cenário de incógnitas
Questionado sobre o aumento de trabalho dentro e fora do carro — desde maior proximidade com os engenheiros de corrida ao estudo de cada pista como se fosse “nova” — Hülkenberg respondeu que o trabalho em pista será “provavelmente semelhante”, mas enquadrou 2026 como um período com “muitos pontos de interrogação”. Nesse contexto, espera uma carga elevada de tarefas e análise, sobretudo no arranque do campeonato.
Primeiras corridas com maior pressão operacional
O piloto considera que as “primeiras corridas” tenderão a ser mais intensas, precisamente por coincidirem com a fase em que se ajustam procedimentos, se recolhem dados e se definem direcções de desenvolvimento.
O papel do piloto mantém-se central
Hülkenberg rejeitou a ideia de que a influência do piloto diminui num ano de mudanças profundas, defendendo que mantêm um papel “central e significativo” na forma como operam o carro e comunicam com a equipa.
O alemão destacou a importância do feedback técnico e da capacidade de orientar a equipa sobre o caminho a seguir, assumindo que a exigência será elevada enquanto o pelotão se adapta à nova era regulamentar.
FOTO MPSA Agency
