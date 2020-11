F1: Nico Hulkenberg ainda pode alcançar o pódio? Se calhar até vencer…

Inesperadamente, segundo confessa, Nico Hulkenberg pode ter uma nova oportunidade na Fórmula 1 e não para substituir colegas ‘doentes’, como sucedeu duas vezes este ano, mas sim para fazer, pelo menos, uma época completa na Red Bull. Já se percebeu que Alex Albon não vai conseguir aguentar o lugar, não parece que a Red Bull esteja preparada para dar nova oportunidade a Pierre Gasly, pois poderia estar a insistir no erro e por isso, prefere agora um piloto experimentado, e isso só existe fora do universo Red Bull.

Por isso, Sergio Pérez e Nico Hulkenberg parecem ser as duas únicas hipóteses em cima da mesa. O mexicano já disse que, ou Red Bull, ou sai da Fórmula 1 e Hulkenberg disse ao Sport1 que “gosta de desafios loucos. Estou grato por ter tido a oportunidade porque, caso contrário, o meu seria certamente muito menos referido”.

A verdade é que parece que até Max Verstappen gostava de ter a seu lado ‘Hulk’: “Ter outra oportunidade como esta no outono da minha carreira, estou extremamente ansioso por ela, mas não me estou a entusiasmar com tais pensamentos. Se não resultar, continuarei a procurar. Não tenho para já nada de específico, mas há várias possibilidades noutras competições”, disse o alemão.