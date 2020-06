F1: Nico Hulkenberg acredita que Brasil 2012 poderia ter influenciado a sua carreira de outra forma

E se? É uma pergunta que muitos de nós fazemos quando relembramos acontecimentos passados. Também Nico Hulkenberg se questiona sobre isso quando relembra o GP do Brasil 2012.

O GP do Brasil 2012 foi recheado de ação e as condições meteorológicas apimentaram ainda mais a prova. Nico Hulkenberg estava a ser uma das estrelas e à volta 18 liderava a corrida com um Force India. Esteve na luta pela vitória até que perto do fim, mas um incidente com Lewis Hamilton atirou-o para quinto classificado, entregando a vitória a Jenson Button.

Hulkenberg relembrou essa prova e admitiu que se esse incidente não tem acontecido, a sua carreira poderia ser diferente:

Ele disse à CNN: “Obviamente, parecia muito promissor. Eu estava a tentar recuperar a liderança. Foi uma pena pois ainda estava húmido de um lado e tínhamos um retardatário à frente, o que também não ajudou. Admito que não fui paciente no momento, talvez não fosse a coisa mais inteligente a fazer. Então, se eu tivesse esperado por outra oportunidade, poderia ter sido um dia muito diferente. Foi no início da minha carreira e isso poderia tê-la colocado num caminho diferente, numa trajetória diferente”.