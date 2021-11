F1, Nico Hulkenberg: “A calma de Max Verstappen é impressionante” | AutoSport

Nico Hulkenberg deixou elogios aos dois candidatos ao título. O alemão falou das mais recentes prestações de Lewis Hamilton e enalteceu a calma que ambos têm demonstrado nas últimas provas.

O fator psicológico é muito importante nesta luta pelo campeonato do mundo de F1, mas tanto Lewis Hamilton como Max Verstappen têm conseguido superar todas as adversidades e têm recuperado de desaires, além de conseguirem ficar longe de toda a polémica entre Mercedes e Red Bull.

Hulkenberg falou disso mesmo na sua análise ao GP do Qatar:“É possível que Lewis tenha sido empurrado pelo difícil fim-de-semana no Brasil. Foi uma atuação sensacional de Lewis, sem falhas. A psicologia certamente desempenha aqui um papel. Lewis fez uma volta de qualificação perfeita em Doha, podemos ver isso pelas filmagens a bordo”, disse Hulkenberg ao ServusTV. “Lewis não está nervoso, ele já está a lutar pelo seu oitavo título mundial. Do lado do Max, é uma loucura como ele está tão calmo quando esta é a sua primeira luta por um título mundial”, conclui o alemão.