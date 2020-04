F1, Nick Heidfeld: “Hamilton o mais talentoso, mas Alonso o melhor”

Nick Heidfeld esteve no podcast Beyond The Grid onde falou sobre a sua carreira na Fórmula 1. O antigo piloto da Prost, Sauber, Jordan, Williams, BMW Sauber e Lotus Renault também falou sobre Lewis Hamilton e Fernando Alonso. O alemão considera que Hamilton é mais talentoso do que Alonso, mas que o espanhol é um piloto mais completo do que o britânico.

“Diria que o piloto mais completo é o Alonso. O Hamilton é mais talentoso, mas o melhor, na minha opinião, é o Alonso.”

“O Alonso, para mim, é o piloto que gostava de ver na Fórmula 1 naquela altura. Quando ele parou, eu sempre fiquei com o pensamento na minha mente de ele voltar, porque é um dos melhores.”

“Ele foi duas vezes campeão do mundo, mas merecia ter sido mais. Foi muito bom correr contra ele. Foi um dos que mais gostei de batalhar no circuito, porque era, quase sempre, justo…” – disse Heidfeld.