F1, Nick Heidfeld: Em 2019, o Vettel esteve melhor nas corridas…”

Nick Heidfled esteve presente no podcast Beyond The Grid. O antigo piloto da Fórmula 1, que esteve na série entre 2000 e 2011, nas equipas da Prost, Sauber, Jordan, Williams, BMW Sauber e Lotus Renault, analisou a época da Ferrari em 2019.

Heidfled acha que Sebastian Vettel esteve melhor nas corridas do que Charles Leclerc, afirmando que Vettel tem de diminuir os erros.

“O mais importante para o Vettel é cometer menos erros nas corridas. Esses erros têm sido a maior desvantagem dele. Quanto ele foi campeão não se viam esses erros.”

“Na minha opinião, o Vettel esteve melhor nas corridas. Em termos de qualificação, o Seb teve alguns problemas no início do ano, mas depois evoluiu.”

“Já em termos de ritmo de corridas, acho que o Leclerc vai melhorar e passar o Vettel, pela simples razão de que é mais novo e ainda tem muito a aprender.