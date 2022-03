F1, Nicholas Latifi: quer saber o que “é ou não permitido” | AutoSport

A coerência ou falta dela deixou a grande maioria dos pilotos muitas vezes sem saber exatamente até onde poderiam “esticar a corda” em pista o que levou a muitas situações difíceis, quer fosse para os pilotos como para o Diretor de Corrida e Comissários Desportivos. Por isso, Nicholas Latifi espera agora que com toda a remodelação que foi feita, antes disse exista uma conversa produtiva no primeiro briefing da temporada de modo a que os pilotos fiquem a saber exatamente o que é ou não permitido.

O ano passado foi tão intenso que houve decisões dúbias, para dizer o mínimo, do Diretor de Corrida da FIA, Michael Masi, e dos Comissários Desportivos da Fórmula 1, especialmente no que às luta roda a roda diz respeito.

Por exemplo, no Grande Prémio da Áustria houve vários pilotos penalizados por terem forçado outros a sair da pista, mas o que sucedeu entre Max Verstappen e Lewis Hamilton em Interlagos, não foi visto da mesma forma.

Resultado, muita gente ficou sem saber o que é ou não permitido: “O ano passado ficou claro em algumas ações de corrida, entre os pilotos havia um sentimento de que não havia decisões consistentes. Por vezes um piloto escapava forçando outro a sair da pista sem penalização, outras vezes havia penalização.

Agora, com novas pessoas, deve haver um processo para, assim o espero, melhorar a consistência e em termos do que é e do que não é permitido”, disse Nicholas Latifi.