F1: Nicholas Latifi pendura o capacete e dedica-se aos negócios | AutoSport

Nicholas Latifi abandonou definitivamente a competição. O agora ex-piloto canadiano vai dedicar-se aos negócios e vai frequentar a London Business School onde tirará um MBA (Master Business Administration).

É assim uma carreira que fica marcada pela sua passagem pela F1 e pelo vice-campeonato na F2. Latifi usou as redes sociais para dar a novidade:

“Decidi logo no início do ano que não teria quaisquer planos de corrida para 2023. Senti-me definitivamente muito estranho por não ter a mesma rotina que tinha tido durante mais de metade da minha vida. Sabendo que não estaria ao volante de um carro de corrida este ano, comecei obviamente a pensar no que poderia ser o próximo passo para mim, quer isso envolvesse corridas ou algo completamente diferente. Decidi que, no futuro imediato, queria dar um tempo e seguir um caminho diferente e concentrar-me noutra via.

Ao crescer, sempre tive um grande interesse pelo mundo dos negócios e sempre disse que era algo que teria estudado na universidade se não tivesse seguido o caminho das corridas. Com isso em mente, e sabendo que poderia estar a fazer uma pausa nas corridas, decidi que queria tirar um MBA e concentrar-me em algo que transformasse a próxima fase da minha vida.

Depois de uma viagem de cinco meses desde o início do processo, tenho o prazer de dizer que a minha candidatura foi aceite para um lugar no programa de MBA da London Business School (LBS), que iniciarei em agosto deste ano.

As corridas têm sido a minha vida desde os 13 anos de idade e continuam a ser algo que me apaixona imenso. Ainda não deixei de ver uma corrida de F1 esta época. No entanto, senti que este ano era a altura certa para explorar e seguir outras vias na minha vida.

Estou muito ansioso por esta próxima aventura e quero agradecer a todos os que me apoiaram ao longo da minha carreira até agora. Espero poder continuar a contar com o vosso apoio enquanto dou um tempo para seguir um caminho diferente.”