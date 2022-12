F1, Nicholas Latifi: “O carro do ano passado não era fácil, mas este era particularmente difícil” | AutoSport

Nicholas Latifi despediu-se este ano da F1 depois de um ano péssimo em que os resultados ficaram demasiado longe do que ele e a equipa desejavam. O piloto canadiano explicou as dificuldades que sentiu nesta última época.

Latifi admitiu que a Williams deu um passo atrás na qualidade e performance do carro desta época, em comparação com o de 2021, em que George Russell deu nas vistas. O carro tornou-se ainda mais complicado de pilotar e com isso as prestações de Latifi pioraram.

“O carro deste ano foi um passo atrás”, diz ele, citado pela The Race. “Garanto que se George aqui estivesse, ele diria o mesmo. O carro do ano passado não era fácil e eu tive de adaptar o meu estilo de condução, mas este eu achei particularmente difícil. É em parte a filosofia desta geração de carros; eles são menos fáceis de pilotar, mais rígidos, mais no limite, menos indulgentes. É, em parte, o pneu, em parte a aerodinâmica. Mas o nosso carro em geral tem algumas falhas fundamentais no equilíbrio. Falta-nos downforce, mas para mim esse não era o problema – embora obviamente queira sempre mais, mas para mim tratava-se do equilíbrio, da manipulação fundamental. Sabemos o que queremos quando se trava, na entrada, a meio e à saída da curva e tudo foi um pouco desajustado e isso foi o que achei particularmente difícil. Não fui capaz de me colocar em cima do assunto como precisava. E não tive a confiança necessária para levar o carro para o limite. É uma indústria baseada em resultados e o desempenho não esteve lá, particularmente este ano e a equipa teve de fazer o que é melhor para eles. Mas estou definitivamente satisfeito por não ter tentado tudo. Sem arrependimentos. Passei muito tempo no simulador. Fiz muitas tentativas para resolver os problemas que tive com este carro. Mas não funcionou”.