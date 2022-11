F1, Nicholas Latifi: “mais momentos maus do que momentos bons” | AutoSport

Quatro pilotos da grelha de 2022 disseram ‘adeus’, ou um ‘até já’, à Fórmula 1. Sebastian Vettel terminou a carreira definitivamente, Daniel Ricciardo e Mick Schumacher ficaram sem lugar nas respectivas equipas e esperam regressar em 2024 e Nicholas Latifi que ainda não deu notícias sobre o seu futuro. Houve alguns rumores sobre uma carreira na Indycar, mas o piloto canadiano negou e afirmou estar a delinear os seus planos fora da Fórmula 1.

Latifi esteve várias vezes em destaque e não por boas razões. O episódio mais marcante da sua carreira na Fórmula 1 terá sido o acidente que sofreu em 2021 e que levou à entrada do Safety Car nas últimas voltas da derradeira prova da temporada em Abu Dhabi e que alterou a corrida e a luta pelo título mundial. O piloto canadiano assumiu que sofreu ameaças via redes sociais e ficou para sempre ligado a esse episódio.

Analisando as suas três temporadas como piloto principal da Williams na Fórmula 1, Latifi diz-se grato pelos três anos a competir ao mais alto nível, anos que serviram para melhorar o seu carácter. “Obviamente, houve muito mais momentos maus do que momentos bons, mas isso é o que normalmente acontece no desporto automóvel. Tem havido muitas boas memórias durante o caminho, muitos laços e relações fortes. Vou tentar concentrar-me neles e lembrar-me desses aspectos positivos”, disse o piloto em declarações ao podcast Beyond The Grid.

A melhor classificação do piloto no campeonato foi em 2021 quando terminou no 17º lugar, somando 7 pontos.