F1, Nicholas Latifi: “Já corri com cerca de 12 ou 13 pilotos da atual grelha…”

Nicholas Latifi viu a sua estreia na Fórmula 1 adiada devido à pandemia coronavírus (COVID-19). Apesar disso, o piloto canadiano da Williams diz que se vai conseguir ajustar rapidamente à série, pois já correu com vários pilotos nas categorias de suporte.

“Já me perguntaram muitas vezes como me sinto a partilhar a pista com o Hamilton, o Raikkonen, entre outros, mas, eu já partilhei as pistas com muitos pilotos da atual grelha. Consigo pensar em 12 ou 13 pilotos com quem corri nas categorias juniores. Vai ser bom voltar a partilhar a pista com eles.”

“Para mim, quero aprender ao máximo sobre as corridas. Quero crescer a cada sessão e ficar mais confortável no carro, conseguindo extrair o máximo deste. Tenho uma grande referência no George Russell, pois é um piloto rápido e muito bem cotado.”