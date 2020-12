F1, Nicholas Latifi: “George Russell foi mais rápido 2.5 seg. no Bahrein”

Nicholas Latifi elogiou o ritmo do desenvolvimento da Williams em 2020, uma das equipas que mais evoluiu de um ano para o outro.

Latifi está impressionado com o ritmo de crescimento da sua equipa, que em 2019 era de longe a mais lenta de todas. Este ano já pudemos ver a Williams a aparecer com regularidade na Q2 o que mostra bem os passos dados.

“É realmente notável, o salto que conseguimos fazer este ano, em algumas pistas”, disse Latifi. “No Bahrein, na pista GP, o George foi mais rápido do que no ano passado, em dois segundos e meio.”

“Isso é espantoso no que diz respeito ao desenvolvimento em F1, de um ano para o outro. Se pudéssemos conseguir um pouco mais estaríamos mais próximos da batalha do segundo pelotão”.

“Estou confiante de que vamos continuar a diminuir as diferenças, isso é certo”, disse ele. “Sabemos que, no próximo ano, os carros serão praticamente iguais, por isso talvez não possamos fazer tanto desenvolvimento como gostaríamos, se fosse um ano normal.

“Ainda há grande ênfase no desenvolvimento do carro mas, fundamentalmente, ainda tem as suas fraquezas inerentes, e as várias partes estão homologadas e que são e não podem ser alteradas, tornam um pouco mais difícil encontrar tanto desempenho como gostaríamos.

“Mas definitivamente ainda há itens de desenvolvimento, houve novas peças a serem testadas, tentando melhorar o carro para o próximo ano. Vamos diminuir a diferença, estou confiante disso”.