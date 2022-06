F1, Nicholas Latifi: “George Russell e Alex Albon são ambos muito rápidos” | AutoSport

Nicholas Latifi não tem tido a vida facilitada no que toda a colegas de equipa. Depois de George Russell, tem do outro lado da garagem Alex Albon, que se tem revelado numa excelente aposta da Williams. Latifi foi desafiado a revelar pontos em comum entre Russell e Albon mas respondeu de forma algo esquiva:

“Escusado será dizer que ambos são pilotos extremamente rápidos. Quando Alex foi anunciado como meu companheiro de equipa, não tive ilusões de que ele não ia estar no ritmo de imediato, apesar de ter perdido um ano. Obviamente, eu corri contra ele em 2018, ou melhor, corri como seu companheiro de equipa em 2018, e sei quão rápido ele era. Em muitos aspetos, as semelhanças… há obviamente algumas pequenas diferenças no estilo de condução aqui e ali. Eu sabia disso ao entrar na época, só por ter sido companheiro de equipa do Alex de antemão. Não vou dizer os segredos do estilo de condução porque talvez eles não os queiram revelar, mas tem sido ótimo ter ambos como companheiros de equipa”.

George Russell também elogiou o trabalho de Alex Albon

“Alex tem feito um trabalho excecional”, disse Russell, citado por Motorsportweek.com. “Penso que não havia obviamente nenhum segredo de que ele passou um mau bocado na Red Bull, mas todos nós, mesmo provavelmente Max [Verstappen] incluído, sabíamos como Alex era talentoso. Todos nós corremos uns contra os outros desde 2011. O Alex era alguns anos mais velho do que nós. Ele estava a competir contra o Nyck de Vries na altura, em KF1, eu lembro-me e ele esteve sempre lá. Ele sempre foi um dos melhores, por isso não é surpresa para mim, e estou feliz por ver que ele está de volta à Fórmula 1 e que cimentou a sua posição”.