F1, Nicholas Latifi: “extremamente feliz por somar os meus primeiros pontos da época” | AutoSport

Nicholas Latifi somou os primeiros pontos da época na corrida do Grande Prémio do Japão, com a conquista do nono lugar na confusa prova nipónica. No entanto, o piloto canadiano não acredita que isso teria sido o suficiente para manter o lugar de piloto na Williams para 2023 caso a decisão não tivesse sido já tomada pelos responsáveis da equipa de Grove.

“Se ainda não tivesse sido tomada uma decisão até este ponto sobre o meu futuro, penso que uma corrida como esta não teria mudado muito porque seria sempre uma questão de consistência ao longo do ano, nem um bom resultado aqui e ali seriam suficientes”, garantiu Latifi após a corrida.

O posto foi conquistado porque “tomamos a decisão acertada de trocar imediatamente para os intermédios, o que foi fundamental para ultrapassar os carros à nossa frente”, salientou o piloto da Williams, que admitiu que “estou extremamente feliz por conseguir os meus primeiros pontos da temporada. No geral, estou muito feliz pela equipa”.