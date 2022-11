F1, Nicholas Latifi: “estou grato pela oportunidade que tive nestes três anos” | AutoSport

Nicholas Latifi abandona a Williams depois da corrida de domingo e muito provavelmente, a Fórmula 1. Para o canadiano, deve mesmo ser o seu último fim-de-semana de corrida na Fórmula 1, já que fez muito pouco para mostrar que merece ficar na disciplina, pelos seus dotes de piloto, e não pelo seu ‘dote’ monetário. As coisas parecem estar a mudar um pouco na F1 a esse nível, há mais dinheiro para todos e fica cada vez mais difícil haver pilotos na F1 como Latifi: “há obviamente uma série de emoções diferentes. Quando descobri que não ia continuar com a equipa, tinha seis corridas para fazer, por isso entrei a abordagem é aproveitar cada oportunidade ao máximo, e tentar aproveitar o máximo que puder e não suar ou stressar com as pequenas coisas.

Obviamente agora que chegamos à última corrida, por um lado, pareceu aproximar-se muito lentamente mas, por outro lado, bastante rapidamente, por é algo um pouco estranho.

Ao entrar na corrida, com certeza será um pouco triste, e depois dececionante.

Quer dizer, adoraria continuar na Fórmula 1. É esse o meu objetivo. É aí que eu quero estar.

Mas parece óbvio que não vai ser o caso. Por isso, estou grato pela oportunidade que tive nestes três anos, sei da posição muito privilegiada em que tenho estado. Muitos pilotos ‘matariam’ para fazer uma corrida, quanto mais três anos na F1, por isso estou muito grato e quero desfrutar o máximo que puder” começou por dizer Latifi, que falou também sobre os seus três anos: “Penso que é seguro dizer que este tem sido um ano de muitos altos e baixos, e os meus dois primeiros anos foram o que se pode esperar, dos dois primeiros anos na Fórmula 1: uma época de ‘rookie’ é uma época de ‘rookie’. No segundo ano, penso que houve algumas grandes melhorias em todo o lado, e acho que este ano, como equipa, demos coletivamente um passo atrás, e eu apenas me esforcei para chegar ao máximo do que o carro dá. Várias questões diferentes.

Obviamente, algumas coisas estão sob o meu controlo, mas outras não. Isso é desporto motorizado, é sempre assim que as coisas correm. Este ano eu diria que foi, em última análise, o meu pior dos três anos, naquele que foi um ano crucial para eu assegurar o futuro. Portanto, penso que essa é a realidade. E acabou por não resultar”, disse Latifi que admitiu também que não sabe ainda o que vem a seguir.