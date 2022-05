F1: Nicholas Latifi com dificuldades em lidar com a pressão | AutoSport

Nicholas Latifi passa pela pior fase da sua carreira na F1. Ainda longe das boas exibições, o piloto canadiano tem tido dificuldades em adaptar-se ao novo monolugar e a pressão tem acumulado. Jost Capito, CEO da Williams, considera que o problema de Latifi é mental.

Segundo o responsável da equipa, Latifi tem qualidade para andar ao mesmo ritmo de Alex Albon, colega de equipa, e que o problema neste momento é apenas mental:

“A F1 é também um jogo mental, não é? Ele é capaz de pilotar muito depressa e fazer os mesmos tempos do Alex se estiver no lugar certo mentalmente. Os carros são um pouco mais difíceis e complicados de pilotar e ele tem de entender as novas exigências. Ele recebe o apoio total da equipa e claro, quando se tem algumas saídas de pista a confiança sofre. Mas ele terá o apoio total da equipa e temos a certeza de que lá chegará. Penso que o que mais o afetou no ano passado foram os comentários e as ameaças nas redes sociais”, acrescentou Capito, relembrando as ameaças depois da sua saída de pista que motivou o polémico Safety Car na final de Abu Dhabi. “Ajudamo-lo a ultrapassar isso e, claro, se ele tem estes incidentes, isso não aumenta a sua confiança. Tentamos trabalhar a sua confiança, pensamos que ele está a melhorar nisso e acho que ele está no bom caminho”.