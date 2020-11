F1, Nicholas Latifi: “As condições mais difíceis que já enfrentei na vida!”

As condições da pista no GP da Turquia proporcionaram uma corrida de loucos, com protagonistas inesperados e um final surpreendente.

Nicholas Latifi foi um dos pilotos que mais dificuldade teve um lidar com a pouca aderência do asflato turco e não teve problemas em afirmar que foram as condições mais difíceis que enfrentou na vida:

“É apenas a segunda vez que conduzo um Fórmula 1 à chuva”, disse ele. “Não era chuva, era gelo, pior que gelo! Eu já guiei no gelo num carro de rally e posso dizer com segurança que tive mais aderência do que neste fim de semana com pista molhada. Foi um desafio muito difícil, mas definitivamente algo com o qual estaremos melhor depois de lidar.”

Latifi passou a explicar os problemas com os pneus que ele e a Williams enfrentaram durante o fim de semana.

“A pouca aderência … até certo ponto, é divertido”, disse ele. “Na FP1, uma vez que se percebe como vai ser, pensei’tudo bem, há pouca aderência, vai ser como será’, e podemo-nos divertir com isso Mas a certo ponto esperamos que a pista melhore. A chuva tornou tudo 100 vezes pior. Eu esperava que a chuva tornasse a situação relativamente melhor do que a baixa aderência no seco, mas era apenas impossível de guiar, alguns pilotos tiveram tarefa mais fácil, alguns mais difíceis. Se o carro tem um pouco mais de aderência, ganhamos um pouco mais nas curvas, gera um pouco mais de calor, e isso cria uma espiral, mas não estando num dos carros mais fortes fica muito, muito complicado. Foram definitivamente as condições mais difíceis que tive de enfrentar na minha vida.”