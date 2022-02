F1, Nicholas Latifi: “As ameaças de morte são passado” | AutoSport

Nicholas Latifi acabou por ser figura central da trama da final do campeonato em Abu Dhabi. Com uma saída de pista nas últimas voltas que provocou a confusão que ainda hoje dá que falar, Latifi teve um papel importante no título de 2021. Isso, infelizmente, valeu-lhe um coro de críticas e ameaças, por parte dos “bravos do teclado”.

Latifi encarou os dias seguintes com a serenidade possível e mostrou a sua opinião numa declaração pública que levou a maioria das equipas e pilotos a mostrar o seu repúdio pelas ameaças e por todo o ódio que recebeu. Para o canadiano, são dias passados:“Sinto que já está para trás. É passado”, disse Latifi à Sky Sports F1. “Foram obviamente uns dias muito complicados com tudo o que se passou depois, mas faz parte do desporto. É mais ou menos o que eu esperava que acontecesse, como referi no post. Já está meio ultrapassado. Com certeza, uma vez que a época começa, isso dá algo mais importante para as pessoas falarem”, disse o canadiano.