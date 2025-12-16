F1, Ni Amorim: “Conquista extraordinária para todo o automobilismo em Portugal”

Ni Amorim, presidente da FPAK, comentou o regresso da F1 a Portugal, realçando a conquista “extraordinária” para o automobilismo nacional. O presidente da federação agradeceu ao governo português pela aposta num evento que pode catapultar a economia local e nacional. Mais ainda, o regresso da F1 pode ser a semente para o surgimento de novos piloto e para o interesse nas competições nacionais, recheadas de talentos.

Do lado da FPAK, tudo será feito para garantir um evento bem-sucedido e para que a sua presença possa alongar-se por mais do que os dois anos anunciados:

“O anúncio do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 para 2027 e 2028 representa uma conquista extraordinária para todo o automobilismo em Portugal. Agradecemos o investimento estratégico e a determinação do Governo português em assegurar esta competição de topo, que terá um impacto incalculável, não só na economia e no turismo, mas também no incentivo à formação e ao desenvolvimento dos nossos jovens pilotos. Este é um investimento no nosso futuro e um passo decisivo para consolidar Portugal como uma referência incontornável no desporto automóvel internacional”, começou por referir Ni Amorim.

“Não é apenas um evento desportivo, é o reconhecimento do nosso país, das nossas infraestruturas e da nossa paixão pelo automobilismo. A FPAK estará na linha da frente para garantir, na vertente que lhe compete, o sucesso da prova, mas também que a visita a território nacional se prolongue no tempo”, concluiu o Presidente da FPAK.