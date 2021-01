F1: Netflix volta a inspirar-se na competição para fazer uma série

Depois do enorme sucesso que foram as duas temporadas do Drive to Survive, documentário que revela um pouco dos bastidores da F1, a Netflix prepara-se para lançar uma série de ficção baseada no Grande Circo.

Escrito e dirigido pelo director de Burning Sands Gerard McMurray, ‘The Formula’ centra-se em torno de um prodígio da Fórmula 1, interpretado por John Boyega, que se envolve com a máfia e é forçado a tornar-se um condutor de fuga para salvar a sua família.

McMurray também partilhará créditos de produtor através da sua nova empresa de produção, Buppie Productions, com Robert De Niro, que também será uma das personagens principais da história, Jane Rosenthal e Berry Welsh. O projeto em si faz parte do acordo global de Rosenthal e Welsh com a Netflix. Ainda não foi definida uma data de lançamento para o projeto.

Esta é mais uma janela que se abre para a F1, desta vez por via da ficção televisiva. Tem sido feito um esforço para apresentar a F1 a um público que normalmente não procuraria ver a competição. Com o Drive to Survive, muitas pessoas começaram a ver a F1 e agora com esta nova série, talvez mais pessoas ganhem gosto pela competição. Espera-se que a terceira temporada de Drive to Survive saia nas próximas semanas.