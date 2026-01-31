F1: Netflix vai estrear novo documentário sobre Michael Schumacher

A Netflix confirmou o lançamento, em 2026, de um novo documentário sobre Michael Schumacher, centrado exclusivamente na temporada que lhe valeu o primeiro título, em 1994. Intitulado Schumacher ’94, o filme será uma produção documental em língua alemã e abordará um dos anos mais marcantes da história da Fórmula 1.

A obra irá revisitar a época em que Schumacher, então ao serviço da Benetton, venceu oito Grandes Prémios, terminou duas corridas em segundo lugar e conquistou o seu primeiro título mundial. Realizado por Christin Freitag e produzido pela LEONINE Documentaries, o documentário contará com testemunhos da sua esposa, Corinna Schumacher, e de outras figuras próximas do antigo piloto da Ferrari.

Segundo a sinopse divulgada, 1994 é descrito como um ponto de viragem na Fórmula 1, marcado não só pela ascensão meteórica do jovem alemão, então com 25 anos, mas também por acontecimentos dramáticos, como a morte de Ayrton Senna, polémicas desportivas e o surgimento de uma verdadeira “Schumi-mania” entre adeptos.

O documentário promete ainda explorar a faceta mais pessoal do piloto, fora das pistas, incluindo o início da relação amorosa com Corinna, retratada como um dos pilares emocionais da sua carreira.

No mesmo evento em Berlim onde a Netflix apresentou a sua futura programação alemã, a vice-presidente de conteúdos para a região DACH, Katja Hofem, destacou a aposta reforçada da plataforma em produções locais para 2026, classificando esse ano como o mais ambicioso da empresa nesse mercado.